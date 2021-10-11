Telegraph: ЕС рассматривает возможность экстренных централизованных закупок газа из РФ

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза рассматривают возможность экстренных совместных закупок газа у России в попытке гарантировать для себя максимально выгодную цену на энергоноситель. Об этом сообщила в понедельник газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, речь могла бы идти о схеме, аналогичной той, которая использовалась для централизованной закупки Брюсселем вакцин от коронавируса. Тогда Еврокомиссия вела переговоры от имени всех стран, входящих в объединение, что, по ее оценкам, помогло обеспечить более низкую цену на препараты. Источники издания отметили, что применительно к газу речь идет об одной из тех возможностей, которые обсуждаются европейскими чиновниками.

В опубликованном в понедельник интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Он напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств - членов сообщества, а не каждая страна сама по себе, как это происходит сейчас.

6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов в четверг, 7 октября, стоимость газа опускалась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.