Россия получила право на экспорт живого крупного и мелкого рогатого скота в ОАЭ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские предприниматели получили право на экспорт живого крупного и мелкого рогатого скота в ОАЭ. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором и Министерством изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов согласованы следующие ветеринарные сертификаты: для экспорта живых овец и коз из Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласован сертификат на экспорт живого крупного рогатого скота из Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты. Как пояснили в Россельхознадзоре, площадки, откуда планируется осуществлять поставки живых животных, должны быть внесены в реестр предприятий, имеющих право на экспорт в информационную систему "Цербер".