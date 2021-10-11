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Почти 500 тюменцев вступили за месяц в Клуб самозанятых, чтобы учиться предпринимательству

Федеральный проект "Поддержка самозанятых граждан" входит в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"

ТЮМЕНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Около 500 предпринимателей Тюменской области стали частью клуба самозанятых для участия в образовательных программах тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединения.

"Проект "Поддержка самозанятых граждан в Тюменской области" стартовал 7 сентября <...>. Всего за месяц в наше сообщество вступили более 500 человек. За это время мы провели несколько образовательных программ, которые помогают самозанятым развить свои предпринимательские способности: "Открой свое дело", "Школа управления проектами", две встречи клуба самозанятых; продолжается "Сфера развития", - рассказали в пресс-службе.

В объединении также добавили, что встречи клуба самозанятых граждан будут проходить на регулярной основе примерно раз в две недели, так как это часть экосистемы развития предпринимательства, в которой каждый участник для себя может получить знания, связи, ресурсы и признание. В Тюменской области появятся и другие программы: ярмарки и выставки выходного дня, хакатоны, курс по выходу на маркетплейсы.

Федеральный проект "Поддержка самозанятых граждан" входит в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

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РоссияТюменская область
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