Додон: правительство Молдавии упустило шанс заключить выгодный контракт с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Население Молдавии ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с "Газпромом" о новом контракте на поставку газа. Об этом заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя переговоры, которые провел в Санкт-Петербурге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну с зампредседателя правления "Газпрома", гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой.

"Правительство начало переговоры с "Газпромом" слишком поздно. Из-за этого мы закупаем сейчас газ по рыночной, спотовой цене - в пределах $700-800 за 1 тыс. кубометров. Высокие цены на газ неминуемо потянут вверх цены на другие товары и услуги, что зимой приведет страну к энергетическому геноциду", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он напомнил, что в 2019 году договорился в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что республика будет покупать газ про $127 за 1 тыс. кубометров. "Если бы удалось своевременно продлить этот контракт, то Молдавия получила бы газ в 4-м квартале 2021 года по цене не выше $250, что в три раза дешевле. Теперь правительство должно срочно разработать и принять компенсационные механизмы для граждан в связи с неизбежным стремительным ростом тарифов на газ, что повлечет за собой рост тарифов на электроэнергию, отопление и другие услуги и товары. Партия социалистов уже разработала такой законопроект и предложит его на рассмотрение в парламенте", - сказал Додон.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. По нему в теплое время года стоимость газа для Молдавии рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Как сообщил глава российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан, в октябре республика будет закупать газ по $790 за 1 тыс. кубометров, в то время как среднегодовая закупочная цена на газ для республики в 2021 году составила около $200.

По итогам переговоров в Санкт-Петербурге Спыну заявил, что Молдавия хочет сохранить прежнюю схему формирования цены на газ, но признал, что правительство готовит программу поддержки населения в связи с предстоящим ростом тарифов. Он заверил, что перебоев с обеспечением республики газом и электроэнергией не будет, так как власти ведут переговоры с западными партнерами, чтобы найти "альтернативные способы выхода из ситуации и возможности для покупки газа на других рынках - на Украине, в Румынии или других странах Европейского союза".