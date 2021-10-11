В Татарстане запускают бесплатные бизнес-курсы для женщин

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Женщины смогут бесплатно пройти бизнес-курсы в Татарстане и получить диплом государственного образца. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

"Подведомственный Министерству экономики Фонд поддержки предпринимательства с 23 октября по 27 ноября 2021 года запускает образовательную программу по созданию своего дела "Женское предпринимательство". В течение шести недель участницы смогут обучаться в онлайн- и офлайн-формате у действующих экспертов и предпринимателей-женщин с целью реализовать авторские проекты - от идеи до действующего бизнеса", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что окончившие курсы получат дипломы государственного образца. Предусмотрены бизнес-экскурсии, бизнес-завтраки и итоговое мероприятие с защитой проектов.

"За время обучения участницы изучат технологии поиска и оценки бизнес-идеи, основы маркетинга, систему работы с персоналом, разработают экономическую бизнес-модель, стратегию продвижения и упакуют идею в действующий проект", - сообщила пресс-служба.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в Республике Татарстан.