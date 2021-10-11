В КЧР хлебопекарным предприятиям выделят субсидии, чтобы не допустить роста цен на хлеб

ЧЕРКЕССК, 11 октября./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены оказать дополнительную помощь в виде субсидий производителям хлебобулочных изделий для сохранения средней цены на хлеб в условиях роста закупочной цены на пшеницу и средней отпускной цены на муку. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

"Предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесии, компенсируют часть затрат из расчета 2 тыс. рублей на реализацию 1 тонны произведенных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, со сроком годности менее пяти суток", - рассказали в министерстве.

Документы на получение субсидий принимаются до 18 октября 2021 года включительно. В пресс-службе отметили, что организация, получившая компенсацию, будет обязана зафиксировать цены на свою продукцию.