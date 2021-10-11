{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В КЧР хлебопекарным предприятиям выделят субсидии, чтобы не допустить роста цен на хлеб

Организация, получившая компенсацию, будет обязана зафиксировать цены на свою продукцию

ЧЕРКЕССК, 11 октября./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены оказать дополнительную помощь в виде субсидий производителям хлебобулочных изделий для сохранения средней цены на хлеб в условиях роста закупочной цены на пшеницу и средней отпускной цены на муку. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

"Предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесии, компенсируют часть затрат из расчета 2 тыс. рублей на реализацию 1 тонны произведенных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, со сроком годности менее пяти суток", - рассказали в министерстве.

Документы на получение субсидий принимаются до 18 октября 2021 года включительно. В пресс-службе отметили, что организация, получившая компенсацию, будет обязана зафиксировать цены на свою продукцию.

Теги
Карачаево-ЧеркесияСеверный Кавказ
Налоговая служба Швейцарии передала в 70 стран данные о счетах их граждан
Швейцарские налоговики направили государствам-партнерам "информацию о примерно 3,3 млн счетов и получили от них сведения о примерно 2,1 млн счетов"
Читать полностью