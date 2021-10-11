Эксперты: работа лауреатов "нобелевки" по экономике применима для широкого круга проблем

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Методология анализа причинно-следственных связей, разработанная лауреатами Нобелевской премии по экономике - канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристои и Гвидо Имбенсом, может быть использована для оценки эффектов при решении широкого круга проблем. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

Кард получит одну часть премии "за его эмпирический вклад в экономику труда". Вторую часть разделят между собой Ангрист и Имбенс "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей". Лауреаты этого года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. Ученые показали, что с помощью экспериментов можно выявить крайне важные для социальных наук причины и следствия: например, влияние иммиграции на уровень оплаты и занятости или продолжительности образования на будущий доход.

"Это очень широкое применение. Это общие для всех проблемы, для решения которых могут применяться эти методы. Это вопросы, которые касаются всех. Это не абстрактные теоретические вопросы, а это очень конкретные, касающиеся каждого [вопросы]", - считает профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

По его словам, работа лауреатов Нобелевской премии может быть применена при оценке эффектов от социальной и экономической политики, которая проводится на уровне государства.

"Мы говорим про эффекты от социальной политики, про эффекты экономической политики, про самые разные эффекты. Вот ввели мы материнский капитал, изменили пенсионный возраст, повысили пособие по безработице, ввели какое-нибудь дополнительное обучение для пенсионеров или предпенсионеров. Каковы эффекты? Вот вопросы, на которые отвечают в своих работах эти люди", - поясняет Гимпельсон.

По словам научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марины Карцевой, наработанные учеными методы анализа причинно-следственных связей широко применяются как на микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровне.

"Сегодня разработанные учеными методы анализа причинно-следственных связей применяются широко и успешно как на уровне отдельных компаний, организаций, включая международные, так и для анализа эффективности госпрограмм и политик, что особенно ценно. Правительства расходуют значительные объемы средств на финансирование социальных программ и других инициатив в области государственной политики. Самая ценная информация для политиков - это предельный эффект бюджетной единицы, потраченной на конкретную программу или деятельность. Оценивание причинно-следственных эффектов реализации государственных программ является ключевой составляющей государственной стратегии управления, направленной на достижение результатов. В современном мире оценка эффективности различных программ и политик лежит в основе формирования доказательной политики", - отмечает Карцева.