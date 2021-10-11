Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,99-1,15%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю подъемом к новым историческим максимумам по индексу Мосбиржи, пользуясь сохранением ценового оптимизма в отношении нефти. По итогам дня рублевый индекс увеличился на 0,99%, до 4279,87 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,15%, до 1882,43 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:02 мск снизился на 0,20%, до 71,67 руб., евро - на 0,22%, до 82,92 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил 1,72% и торгуется в районе $83,9 за баррель.

Внешний фон дня был смешанным. "С одной стороны, Народный банк Китая продолжил вливание ликвидности в банковскую систему страны, с другой стороны, по-прежнему не ясно, чем разрешится тяжелая долговая ситуация крупнейшего китайского застройщика Evergrande. В то же время выходящая в последнее время статистика по рынку труда США указывает на скорое объявление сворачивания стимулов ФРС", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке в лидерах находятся акции "Алроса" (+2,07%) на ожиданиях сильного спроса на неограненные алмазы в преддверии сезона увеличения продаж драгоценностей во время праздников, считает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина. "Сильный спрос конечных покупателей драгоценностей на фоне низких запасов у огранщиков алмазов является основным фактором роста акций "Алроса", несмотря на то, что компания опубликовала результаты продаж в сентябре на уровне ожиданий рынка", - пояснил эксперт.

Под давлением находятся акции "Норникеля" (-0,55%). "Компания снизила прогноз дефицита палладия из-за невысокого спроса на этот метал у автопроизводителей на фоне снижения объемов производства в связи с нехваткой чипов. Дефицит чипов оказывает давление на цену палладия, так как негативно влияет на объемы производства автомобилей. Доля от продаж палладия в выручке "Норникеля" составляет 43%", - также рассказал Малина.

Сравнительно слабо выглядели акции "Аэрофлота" (-0,76%). "Поводом для продаж стала, как представляется, информация о том, что правительство Марокко приостановило полеты с Россией 5 октября. Причиной такого решения стало увеличение числа случаев заболевания коронавирусом в РФ", - считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз

При сохранении текущей внешней конъюнктуры 12 октября российский рынок может продолжить умеренное восходящее движение, считают эксперты. По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 12 октября может формироваться в пределах 4200-4300 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 71,5-72,5 руб. Целевые диапазоны закрытия торгов вторника "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4230-4325 пунктов, а также 71,25-72,05 руб. и 82,50-83,40 руб. за доллар США и евро соответственно.

Во вторник инвесторы обратят внимание на октябрьский индекс потребительского климата Германии (Gfk), из статданных по США - на индекс доверия потребителей CB за сентябрь и недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).