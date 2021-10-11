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Walmart запустит сервис для продажи продукции, созданной по мотивам программ Netflix

В течение следующих нескольких месяцев покупателям станут доступны игры, предметы одежды, игрушки и другие товары, созданные в стиле таких сериалов Netflix, как "Очень странные дела", "Игра в кальмара", "Ведьмак" и других

ТАСС, 11 октября. Компания Walmart заключила соглашение со стриминговым сервисом Netflix о запуске онлайн-сервиса по продаже продукции, созданной по мотивам популярных программ и сериалов Netflix. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Walmart.

Сообщается, что в течение следующих нескольких месяцев покупателям станут доступны игры, предметы одежды, игрушки и другие товары, созданные в стиле таких сериалов Netflix, как "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016 - наст. вр.), "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021), "Ведьмак" (The Witcher, 2019 - настоящее время) и других.

Кроме того, в компании намерены запустить краудсорсинговую платформу под названием Netflix Fan Select, которая даст поклонникам сервиса возможность проголосовать за товары из сериалов и программ Netflix, которые они хотели бы видеть в магазине.

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