Walmart запустит сервис для продажи продукции, созданной по мотивам программ Netflix

ТАСС, 11 октября. Компания Walmart заключила соглашение со стриминговым сервисом Netflix о запуске онлайн-сервиса по продаже продукции, созданной по мотивам популярных программ и сериалов Netflix. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Walmart.

Сообщается, что в течение следующих нескольких месяцев покупателям станут доступны игры, предметы одежды, игрушки и другие товары, созданные в стиле таких сериалов Netflix, как "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016 - наст. вр.), "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021), "Ведьмак" (The Witcher, 2019 - настоящее время) и других.

Кроме того, в компании намерены запустить краудсорсинговую платформу под названием Netflix Fan Select, которая даст поклонникам сервиса возможность проголосовать за товары из сериалов и программ Netflix, которые они хотели бы видеть в магазине.