"Россети" расширили подстанцию в Югре для энергоснабжения Самотлорского месторождения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2,5 раза увеличила мощность подстанции "Мираж" в Югре для обеспечения энергоснабжения Самотлорского нефтяного месторождения, говорится в сообщении группы.

"В рамках проекта "Россети ФСК ЕЭС" расширила подстанцию 220 кВ "Мираж" - узловой центр питания Югры. На открытом распределительном устройстве 110 кВ были смонтированы две линейные ячейки. С новым центром питания "Самотлорнефтегаза" (входит в НК "Роснефть") их свяжет двухцепная линия электропередачи 110 кВ. В результате обеспечены условия для увеличения мощности присоединения предприятия с 20 до 49 МВт", - отмечается в сообщении.

Ранее на подстанции также были обновлены выключатели, установлены новые трансформаторы тока, разъединители и высокочастотные заградители, которые обеспечивают передачу сигналов и команд централизованной системы противоаварийной автоматики.

Наряду с энергоснабжением Самотлорского месторождения подстанция "Мираж" также обеспечивает выдачу мощности Нижневартовской ГРЭС и участвует в энергоснабжении Нижневартовского района ХМАО с населением порядка 36 тыс. человек. В компании добавили, что проведенные работы повысят надежность энергообеспечения потребителей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.