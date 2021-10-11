Чубайс назвал одной из причин энергокризиса в Европе глобальный энергопереход

"В чем причины энергетического кризиса в Европе? Они уже достаточно тщательно проанализированы - и взлетевшая цена на газ, и довольно длительный период слабого ветра с уменьшением выработки ВЭС, и некоторые системные ошибки политиков, которые не позволили это предотвратить. Я бы призвал посмотреть и шире, и глубже. Серьезные сложности с ограничением энергоснабжения в ряде провинций Китая, энергетические проблемы в Бразилии, полное отключение электроэнергии в Ливане и даже в Японии, отличающейся высокой надежностью энергетики, останавливают скоростные поезда по причине перерывов в энергоснабжении. Все эти события происходят практически в одно время. Думаю, что у них есть и общая причина, только она залегает поглубже. В мире уже началась промышленная революция, ключевой компонентой которой является глобальный энергопереход. Масштаб, глубина и радикальность этого процесса пока еще только анализируются и осознаются, но, по моему мнению, то, что мы наблюдаем - это и есть его первые проявления", - сказал он.