Bloomberg: ЕС и Украина могут подписать 12 октября соглашение о воздушном пространстве

ТАСС, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и Украины на саммите 12 октября в Киеве планируют подписать соглашение об общем воздушном пространстве. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект, который имеется в его распоряжении.

По его информации, стороны начали переговоры по подписанию авиационного соглашения еще в 2013 году. Лидеры ЕС и Украины в Киеве также подпишут соглашение о создании рабочей группы для ускорения реформ украинских рынков газа и электричества, а также их интеграции с экономикой Евросоюза.

Кроме того, согласно документу, стороны обязуются работать вместе против третьих сторон, которые, как они считают, используют газ как инструмент давления.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что лидеры Евросоюза и Украины на саммите обсудят поставки российского газа, возможную военно-учебную миссию, Минские соглашения по урегулированию конфликта в стране, соглашение об ассоциации и реализацию реформ в его рамках, а также борьбу с гибридными угрозами и дезинформацией.