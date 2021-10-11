Систему водоотведения в дагестанском моногороде планируют реконструировать до 2024 года

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Систему водоотведения в моногороде Дагестанские Огни планируется полностью реконструировать в 2022-2024 годах, стоимость проекта составляет более 360 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Дагестана.

"В настоящее время проектной организацией "Югпроектстрой" ведется работа по разработке проектной документации (на реконструкцию системы водоотведения в Дагестанских Огнях - прим. ТАСС), финансирование на разработку ПСД выделено в рамках республиканской инвестиционной программы. Строительство объекта запланировано в период с 2022 по 2024 годы <…> Общая стоимость объекта составит более 360 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги выделят по государственной программе развития СКФО. "Соответствующее письмо с необходимой документацией для включения объекта в план программы направлено в Минэкономразвития России", - добавили в пресс-службе.

Состояние сетей водоснабжения и водоотведения в настоящее время является одной из наиболее острых инфраструктурных проблем Дагестана. Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио главы Дагестана Сергей Меликов сообщал, что объекты водоснабжения и водоотведения в регионе не проходили капитального ремонта с момента постройки в 70-х годах прошлого столетия и сейчас практически полностью изношены.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.