Карачаево-Черкесия закупит 1,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора до конца года

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены закупить 1,5 тыс. емкостей для раздельного сбора мусора до конца текущего года. Об этом журналистам в понедельник рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Карачаево-Черкесия вошла в число 46 субъектов страны, которые получат финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В текущем году планируется приобрести 1,5 тыс. контейнеров и все необходимые предметы для раздельного сбора мусора", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на сегодняшний день установлено более 40 сетчатых контейнеров для раздельного сбора пластика в городе Черкесске и 20 контейнеров в Усть-Джегутинском районе.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.