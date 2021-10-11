Додон считает популизом заявления властей Молдавии о закупках газа в ЕС

КИШИНЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал популизмом обещание правительства страны закупать газ в Европейском союзе.

"Насчет поиска у западных партнеров альтернативных источников поставки газа в Молдавию - это чистый популизм. Газ, конечно, могут поставить и с западного направления через Турецкий или Северный потоки, но это будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке. А у западных партнеров надо просить деньги на компенсации населению существенного роста тарифов на газ", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале. По мнению политика, власти упустили шанс продлить заключенный ранее выгодный контракт с "Газпромом", что привело энергосектор страны к кризису.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну провел переговоры с зампредседателя правления "Газпрома", гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. По итогам встречи в Санкт-Петербурге глава ведомства заявил, что в новом контракте с "Газпромом" Молдавия хочет сохранить прежнюю схему формирования цены на газ, но признал, что правительство готовит программу поддержки населения в связи с предстоящим ростом тарифов. Он заверил, что перебоев с обеспечением республики газом и электроэнергией не будет, так как власти ведут переговоры с западными партнерами, чтобы найти "альтернативные способы выхода из ситуации и возможности для покупки газа на других рынках - на Украине, в Румынии или других странах Европейского союза".

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. По старому договору в теплое время года стоимость газа для Молдавии рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Как сообщил глава российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан, в октябре республика будет закупать газ по $790 за 1 тыс. куб.м, в то время как среднегодовая закупочная цена на газ для республики в 2021 году составила около $200.

Газопровод из Румынии

Молдавия и Румыния построили при финансовой помощи ЕС построили газопровод Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км и стоимостью €26 млн, который должен был обеспечить альтернативные закупки газа. Он был торжественно открыт в августе 2014 года, однако поставки из Европы по нему так и не начались, так как для этого необходимо было построить сеть газокомпрессорных станций. В прошлом году была достроена ветка Унгены - Кишинев, которая позволила подключить к нему и молдавскую столицу. Пропускная способность газопровода из Румынии оценивается в 1,5 млрд куб. м в год, но ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у Газпрома и транспортирует через территорию Украины.