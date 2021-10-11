FT: Молдавия просит ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Молдавия просит Евросоюз о чрезвычайных поставках газа в связи с его нехваткой. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на двух человек, вовлеченных в ведущиеся переговоры.

По информации издания, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы восполнить нехватку этого энергоносителя. Как уточняет Financial Times, поставки газа из России упали на треть, в то время как цены выросли с $550 за 1 тыс. куб. м в прошлом месяце до $790 за 1 тыс. куб. м, что в пять раз выше, чем в среднем страна платила в прошлом году. При этом в статье говорится о том, что Румыния сама пытается покрыть свои потребности в газе на фоне опасений о том, что его запасы в Европе находятся на низком уровне.

Тем временем экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал обещание правительства страны закупать газ в Европейском союзе популизмом. По его словам, это все равно "будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке".

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. По старому договору в теплое время года стоимость газа для Молдавии рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Как сообщил глава российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан, в октябре республика будет закупать газ по $790 за 1 тыс. куб. м, в то время как среднегодовая закупочная цена на газ для республики в 2021 году составила около $200.

Молдавия и Румыния построили при финансовой помощи ЕС построили газопровод Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км и стоимостью €26 млн, который должен был обеспечить альтернативные закупки газа. Он был торжественно открыт в августе 2014 года, однако поставки из Европы по нему так и не начались, так как для этого необходимо было построить сеть газокомпрессорных станций. В прошлом году была достроена ветка Унгены - Кишинев, которая позволила подключить к нему и молдавскую столицу. Пропускная способность газопровода из Румынии оценивается в 1,5 млрд куб. м в год, но ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.