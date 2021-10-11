Краснодарский край полностью обеспечивает себя семенами озимой и яровой пшеницы и риса

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Краснодарский край на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу в течение десяти лет обеспечить аграриев семенами отечественной селекции на 75%.

"Регион сегодня на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, на 87% - в семенах сои. Доля импортных семян по всем видам сельхозкультур составляет 35%", - привели в пресс-службе слова Кондратьева, сказанные на совещании под председательством главы государства.

Глава региона отметил, что достичь такого результата удалось благодаря совместной работе с учеными Национального центра зерна, ВНИИ риса и ВНИИ масличных культур. Развитие семеноводства является одной из ключевых задач для агропромышленного комплекса Краснодарского края, подчеркнул Кондратьев.

В регионе действуют меры господдержки семеноводства. С 2019 года сельхозпроизводителям возмещают до 70% затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. "За это время доля российских семян сахарной свеклы увеличилась с 1% до 6%. Со следующего года будем субсидировать из краевого бюджета приобретение семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции", - отметил Кондратьев.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, основной вид экспортируемой продукции - зерно.