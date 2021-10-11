ЮГМК в 2022 году инвестирует в крупнейшие предприятия Донбасса более 10 млрд рублей

ДОНЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. Инвестиции в крупнейшие металлургические предприятия Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находящиеся под управлением компании "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК), составят в 2022 году не менее 10,7 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко.

"В наших планах на следующий год потратить более 10 млрд рублей, если говорить точнее - 10,7 млрд рублей. Но я думаю, что цифра будет больше, потому что сейчас то производство, на которое мы выходим, и те темпы, которые мы набираем, требуют все большего и большего финансирования. Но еще раз подчеркну, что отдача от этого производства, на мой взгляд, будет соответствующая", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Юрченко добавил, что до конца этого года более 3 млрд рублей будет потрачено на восстановление оборудования на предприятиях. Генеральный директор также сообщил о планах произвести на предприятиях ЮГМК в 2022 году 5 млн тонн стали. "В следующем году мы планируем выйти на уровень 5 млн тонн стали по нашим предприятиям. Эта та задача, которая у нас существует", - сказал он.

Кроме того, отметил Юрченко, в ближайшее время ЮГМК планирует взять под свое управление новые предприятия в ДНР и ЛНР. "В настоящий момент у нас семь предприятий, но я уверен, что в ближайшее время мы еще будем забирать предприятия в свое управление. В первую очередь это компании, которые занимаются выпуском металлургической продукции, также мы будем интересоваться и химическими предприятиями, будем обращать внимание на угольную промышленность", - добавил генеральный директор.

В июне этого года в связи с экономическими проблемами руководство ДНР и ЛНР объявило о смене внешнего управляющего семи крупнейших металлургических предприятий Донбасса в лице ЗАО "Внешторгсервис". Новым инвестором стал российский предприниматель Евгений Юрченко. На сегодняшний день в контур ЮГМК входят семь филиалов: это Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, "Макеевкокс", ЯКХЗ и Комсомольское рудоуправление в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод в ЛНР.