Производители из регионов СКФО представят свои товары на ярмарке в КЧР

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Производители мяса, молока и овощей из регионов Северо-Кавказского федерального округа представят свои товары на ярмарке в Черкесске в Карачаево-Черкесии. Стоимость продуктов будет установлена на 15% ниже рыночных, рассказала в понедельник журналистам пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"По ценам, которые ниже рыночных на 15-20% свою продукцию представят сотни производителей из различных городов и районов Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Адыгеи и Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Ярмарка откроется 16 октября на территории фуд-маркета "Агропарк" в Черкесске. Производители представят на мероприятии овощи, мясо и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, рыбу и рыбные товары, молочную продукцию, мед и крупы. Организаторами мероприятия также подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов Карачаево-Черкесии.

"Главной задачей ярмарки является то, что у жителей республики будет возможность приобрести широкий ассортимент товаров без посредников, напрямую от производителей", - отметили в министерстве.