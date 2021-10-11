В ЕС ожидают рост цен на продукты питания в результате увеличения стоимости энергии

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз видит риски роста цен на продовольственные продукты в результате энергетического кризиса в Европе.

Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать

Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства.

"Рост цен на энергоресурсы - это основная причина повышения цен на удобрения. Есть риск, что в будущем это приведет к росту стоимости продовольствия", - заявил он.

Еврокомиссар напомнил, что Еврокомиссия в ближайшие дни представит пакет мер для поддержки граждан и предприятий государств ЕС в условиях энергетического кризиса.