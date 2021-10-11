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Энергетический кризис в Европе

В ЕС ожидают рост цен на продукты питания в результате увеличения стоимости энергии

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский напомнил, что ЕК в ближайшие дни представит пакет мер для поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз видит риски роста цен на продовольственные продукты в результате энергетического кризиса в Европе.

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Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства.

"Рост цен на энергоресурсы - это основная причина повышения цен на удобрения. Есть риск, что в будущем это приведет к росту стоимости продовольствия", - заявил он.

Еврокомиссар напомнил, что Еврокомиссия в ближайшие дни представит пакет мер для поддержки граждан и предприятий государств ЕС в условиях энергетического кризиса.

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Энергетический кризис в Европе
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