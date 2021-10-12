Центр кибербезопасности Британии назвал вирусы-вымогатели наибольшим риском для бизнеса

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Вредоносные программы с требованием выкупа представляют самую большую опасность для британского бизнеса. Такое мнение выразила, выступая в понедельник в Лондоне, глава британского Национального центра кибербезопасности Линди Кэмерон.

"Вирусы-вымогатели представляют собой самую непосредственную опасность для британского бизнеса и большинства других организаций. Многие организации - но все равно недостаточное количество - на постоянной основе готовятся к этой угрозе и уверены, что благодаря мерам по кибербезопасности и по планированию на случай чрезвычайных ситуаций они смогут справиться с крупным инцидентом. Но у многих нет планов реагирования на инциденты или они даже не тестировали свои системы защиты", - приводит агентство PA слова Кэмерон, сказанные на конференции по вопросам кибербезопасности в Королевском институте международных отношений (Чатэм-хаус).

"Мы ожидаем, что вирусы-вымогатели продолжат быть привлекательным способом действия для преступников, покуда компании остаются уязвимыми и продолжают платить. Мы ясно говорили о том, что выплата откупных подстегивает эти криминальные группы, и она также не гарантирует, что ваши данные будут возвращены неповрежденными, если они вообще будут возвращены", - добавила глава Национального центра кибербезопасности.

Фактор коронавируса

При этом она обратила внимание на то, что многие криминальные группы, в том числе имеющие государственную поддержку, продолжат активно охотиться за информацией, связанной с коронавирусной инфекцией, например, о разработке вакцин или правительственных программ по противодействию распространению болезни.

"Некоторые группы могут также пытаться использовать эту информацию для того, чтобы подорвать доверие населения к ответным действиям правительства на пандемию. А преступники сейчас регулярно используют темы, связанные с COVID-19, чтобы обманывать население", - сказала Кэмерон.

По информации PA, глава Национального центра кибербезопасности выступила с утверждением, что самую большую угрозу кибербезопасности Великобритании представляют Россия и Китай. Она также упомянула в этом списке Иран и КНДР, но признала, что "большинство враждебной киберактивности", которую люди в Великобритании испытают на себе, скорее будет делом рук "преступников, нежели государств".

В начале октября министр обороны Великобритании Бена Уоллес пригрозил, что Лондон будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству. В российском МИД в ответ предостерегли Лондон от развязывания гонки кибервооружений, а вместо этого предложили сотрудничать по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности.