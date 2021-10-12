Названы главные финансовые ошибки большинства россиян

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Три четверти ошибок россияне - участники Всероссийского теста по финансовой грамотности допустили при ответах на вопросы о безопасном использовании карт в интернете, сообщили ТАСС в пресс-службе Почта банка.

"Наибольшие сложности у россиян вызвали вопросы, связанные с правилами безопасного использования карт в интернете. 75% из числа тех, кто совершал ошибки, допускали их именно в таких вопросах - например, на что обращать внимание при оплате покупки в интернете, как отличить поддельный сайт от настоящего и как действовать, перейдя по ссылке из письма с напоминанием об очередном платеже по кредиту", - отмечает пресс-служба банка, сообщая об итогах совместного образовательного проекта Почта банка и платежной системы "Мир".

При тестировании 73% участников ответили правильно на все вопросы с первой попытки, 24% допустили одну или несколько ошибок, а 3% участников ответили неправильно на все вопросы.

Изначально инициатива была рассчитана на представителей старшего поколения и знакомила их с правилами безопасного использования карт в интернете, покупок онлайн и защиты от социальной инженерии. При этом в игру включились участники разных возрастов: 35% участников пришлось на россиян в возрасте 55-64 лет, 30% - 35-54 лет, 20% - младше 35 лет, 15% - старше 65. Самыми активными игроками стали женщины - 75% участников. Географически игра охватила всю страну, но в топ-5 регионов по количеству участников вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.

"Самое главное, мы достигли своей цели - помогли многим лучше разобраться в мошенничестве, повторить важные правила повседневного использования карт, чтобы не совершить этих ошибок в реальной жизни. Ведь лучшая защита, как известно, - знания", - отметил заместитель президента - председателя правления Почта банка Павел Тулубьев.

Всероссийский тест по финансовой грамотности проводился в течение месяца и завершился 7 октября. Участие в тестировании и розыгрыше призов приняли более 100 тыс. человек по всей стране. Подарки по итогам теста получат 24 человека из разных регионов России.