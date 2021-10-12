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Масштабный сбой в работе соцсетей

Instagram начал тестировать новую функцию по информированию пользователей о сбоях

Соцсеть будет рассылать уведомления только в случае масштабных проблем

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram будет сообщать своим пользователям о технических сбоях прямо внутри приложения. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба соцсети.

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"Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены", - говорится в сообщении. При этом в соцсети будут рассылать уведомления только в случае масштабных проблем, которые заметны для значительного числа пользователей. Ожидается, что проверка нововведения займет несколько месяцев.

Помимо этого в компании намерены ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка "статус аккаунта".

Неделю назад Instagram, как и другие сервисы компании Facebook, столкнулся с крупнейшим техническим сбоем за всю историю своей работы. Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp были недоступны в общей сложности более шести часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

Теги
Масштабный сбой в работе соцсетей
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