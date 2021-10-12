Instagram начал тестировать новую функцию по информированию пользователей о сбоях

"Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены", - говорится в сообщении. При этом в соцсети будут рассылать уведомления только в случае масштабных проблем, которые заметны для значительного числа пользователей. Ожидается, что проверка нововведения займет несколько месяцев.

Помимо этого в компании намерены ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка "статус аккаунта".

Неделю назад Instagram, как и другие сервисы компании Facebook, столкнулся с крупнейшим техническим сбоем за всю историю своей работы. Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp были недоступны в общей сложности более шести часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.