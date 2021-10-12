Стоимость строительства метро в Красноярске планируют снизить до 89 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске планируют снизить до 89 млрд рублей. Об этом говорится в письме (документ есть в распоряжении ТАСС) краевого транспортного управления, являющегося заказчиком строительства метрополитена.

В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске. По словам губернатора края Александра Усса, была создана рабочая группа, которая изучила варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%.

"В рамках оптимизации проектных решений стоимость строительства первого этапа первой линии метрополитена в Красноярске не должна превысить 89 млрд рублей", - говорится в документе. Получение письма подтвердил председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ, занимается разработкой проекта) Олег Митволь.

"Стоимость строительства изначально была 112 млрд рублей, сейчас нам заказчик в лице краевого транспортного управления (краевое казенное учреждение - прим. ТАСС) сообщил, что мы должны перепроектировать проект, чтобы стоимость строительства не превышала 89 млрд рублей", - рассказал Митволь. Таким образом, стоимость строительства метрополитена может быть снижена на 20,5%. Он отметил, что разработка проекта, согласно нормативам Минстроя, потребуют дополнительных затрат в размере 687 млн рублей.

"Чтобы не затягивать проект, мы готовы вложить сейчас собственные средства, которые нам заказчик компенсирует позднее. Мы же не можем просто так написать цифру, мы должны оптимизировать сам проект, а это большая и серьезная работа", - отметил Митволь.

Сроки строительства метрополитена

Митволь напомнил, что проект разбит на четыре части. По двум первым частям, касающихся инженерных изысканий, положительное заключение Главгосэкспертизы уже получено. Третья часть касается котлованов, четвертая - самих линий метрополитена. Изменения коснутся четвертой части проекта.

При этом разработчики проекта отмечают, что оптимизация не приведет к изменению сроков строительства. "Планируем в средине октября сдать в Главгосэкспертизу часть проекта, который касается строительства котлованов для метро. После получения положительного заключения заказчик в лице краевого транспортного управления сможет объявить конкурс на начало работ, и в апреле, с началом строительного сезона, можно будет приступить к строительным работам", - сообщил Митволь. По его словам, непосредственно строительство линий метрополитена может начаться уже в октябре следующего года.

О строительство метро в Красноярске

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").