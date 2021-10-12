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Обновлено 

Reuters: исполнительный совет МВФ по итогам разбирательства выразил доверие главе фонда

Кристалина Георгиева способна продолжать эффективно выполнять свои обязанности, отметили в организации

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) по итогам разбирательства выразил полное доверие главе этой организации Кристалине Георгиевой. Это следует из распространенного в понедельник заявления фонда.

Расследование началось в связи с публикацией в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Отчет WilmerHale содержит критику в адрес директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ.

"Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свое полное доверие руководству директора-распорядителя и ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности", - говорится в сообщении. Как отметили в МВФ, в ходе проведенного обзора исполнительный совет счел, что в представленной ему информации нет свидетельств, указывающих на нарушения со стороны Георгиевой при составлении доклада Doing Business.​​​

Теги
Георгиева, Кристалина
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