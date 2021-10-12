Российский технологический сектор вызвал интерес инвесторов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российские компании могут показывать до семикратного прироста в экономических показателях после процесса IPO. Об этом рассказали на прошедшем в центре Нью-Йорка круглом столе, посвященном российскому рынку капитала.

Согласно предоставленным в понедельник материалам докладчиков на мероприятии, показатели российской инвестиционной компании Freedom Finance после выхода на американскую электронную биржу NASDAQ составляют более 700%, рекрутинговый сервис HeadHunter вырос после IPO в два с половиной раза. Растут и показатели Московской фондовой биржи, что делает Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций.

Глава фонда Finsight Ventures Виктор Ремша в своем докладе отметил, что капитализация восьми крупнейших российских компаний, связанных с высокими технологиями за два с половиной выросла вдвое. Страна демонстрирует внушительные показатели по размерам технологического рынка - электронными сервисами в России пользуются порядка 63 млн человек, их суммарные траты в Интернете составляют около $45,6 млрд. Российские разработчики создали успешные отечественные аналоги мировых интернет-сервисов - от заказа такси до дистанционного обучения. Студенты из РФ уже восемь лет выигрывают чемпионаты мира по программированию и по финансовой эффективности в три раза превосходят своих американских коллег.

"Пора было заполнить информационный вакуум и снова вернуть Россию на радары инвесторов - здесь в Нью-Йорке, крупнейшем финансовом центре мира. Мы рады, что у нас получилось, мероприятие привлекло внимание фондов, финансовых институтов, частных инвестиционных офисов", - сказал организатор круглого стола, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак и выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться в Нью Йорке "на более-менее регулярной основе".

Всего в дискуссии приняли участие более полусотни представителей различных фондов и организаций, мероприятие также посетил генконсул РФ Сергей Овсянников.