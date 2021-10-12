Хайнань приступил к проведению всемирной виртуальной туристической выставки

ХАЙКОУ /Китай/, 12 октября. /ТАСС/. Провинция Хайнань приступила к проведению II Всемирной виртуальной выставки туризма и розничной торговли - онлайн-мероприятия, которое в режиме одного окна позволяет получить комплексное представление о возможностях туриндустрии и потребительского сектора этого динамично развивающегося порта свободной торговли.

Как сообщили организаторы, в течение ближайших четырех дней с ресурсами масштабной площадки по налаживанию деловых связей ознакомятся порядка 5 тыс. человек, прошедших регистрацию в качестве посетителей данного ЭКСПО. Местные власти отмечают, что оно играет ключевую роль в укреплении взаимодействия между туроператорами и прочими заинтересованными компаниями, имеющими отношение к международным туристическим и торговым проектам.

На этот раз в выставке приняли участие более 70 компаний, занимающих ключевые позиции на международном рынке в сфере торговли и туризма, в области авиаперевозок и круизных путешествий. Платформа также представляет потенциал ключевых зон экономического развития Хайнаня, позволяет инвесторам установить важные контакты для расширения бизнеса.

Согласно плану центрального правительства, в ближайшем будущем провинция должна стать передовой зоной потребления международного уровня. С этой целью на Хайнане идет активное расширение сети магазинов беспошлинной торговли, постоянно проводятся торговые акции, привлекающие туристов со всей страны и из-за рубежа. Остров также считается одним из наиболее популярных в Китае направлений для отдыха. Согласно официальной статистике, в 2020 году его посетили более 64 млн путешественников, потративших порядка 87,28 млрд юаней ($12,65 млрд).