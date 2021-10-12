Эксперт: ШОС позволит вовлечь Афганистан в проекты инициативы "Пояса и пути"

ПЕКИН, 12 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) позволит вовлечь Афганистан в проекты инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") и сыграет важную роль в активизации международного экономического сотрудничества с этой страной. Такую точку зрения выразил корреспонденту ТАСС во вторник профессор Пекинского педагогического университета, эксперт Центра исследований современного мира при Отделе международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Син.

"Инициатива "Пояса и пути" сыграет важную роль в восстановлении Афганистана, ее успешной реализации могут оказать содействие многосторонние механизмы ШОС как в области обеспечения безопасности, так и в плане стимулирования экономического роста, инфраструктурного строительства", - заявил он.

По словам специалиста, у Китая и Афганистана есть множество схожих интересов. "Поэтому я считаю возможным плодотворное сотрудничество между нашими странами, в частности в области инфраструктурного строительства", - добавил Ли Син.

Как он уточнил, урегулирование афганского вопроса - сложная задача, которую можно решить только совместными усилиями при активном участии стран региона, в том числе России. Эксперт сравнил Афганистан с "кладбищем империй". Он пояснил, что любое внешнее давление и силовые меры со стороны мировых держав оканчиваются неудачей и негативно отражаются на государствах, пытающихся установить там свои порядки.

"Сейчас перед Афганистаном стоит важнейшая задача: создать предпосылки для экономического развития и приступить к осуществлению стратегии, нацеленной на повышение уровня жизни населения, - подытожил он. - Это непростой вопрос. Думаю, решать его будет непросто".

Стремление Афганистана к международной экономической интеграции

В начале сентября помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао и заместитель главы политического крыла движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдул Салам Ханафи обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. В ходе разговора представитель талибов заявил, что китайская инициатива "Пояса и пути" выгодна афганской стороне, поскольку "способствует развитию и процветанию в регионе". Он также подчеркнул, что Кабул будет активно поддерживать эти проекты.

Как уточнил позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти готовы к взаимодействию с новым правительством Афганистана в данном направлении, однако для начала потребуется восстановить стабильность в этой стране.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.