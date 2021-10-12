Торговый оборот Приморья и Белоруссии превысил $20,5 млн

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Торговый оборот между Приморьем и Белоруссией за девять месяцев превысил $20 млн. Об этом сообщил журналистам во вторник министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что в 2020 году товарооборот между Приморьем и Белоруссией вырос на 10%, до $20,5 млн, в частности поставки продовольствия в прошлом году увеличились почти вдвое.

"Мы по итогам 2021 года достигли объема импорта $17 млн, это по данным таможни, и совокупный торговый оборот превысил $20 млн", - сообщил Калитин.

Он рассказал, что объем белорусской продукции, реализованной в торговых сетях края, увеличился в 6,3 раза по сравнению с прошлым годом: за девять месяцев 2020 года было реализовано продукции на 114 млн рублей, за девять месяцев 2021 года объем реализации составил 715 млн рублей. Кроме того, отметил он, значительно увеличилось количество магазинов, торговых предприятий, которые реализовывают белорусскую продукцию.

Также большой интерес в регионе вызывает белорусская техника, сельскохозяйственная, коммунальная и специализированная: за девять месяцев Приморье приобрело 112 единиц техники на 260 млн рублей.

7 октября во Владивостоке открылось отделение консульства Белоруссии, оно было перенесено в регион из Хабаровска. 6 октября в регионе открылся фестиваль "Дни Республики Беларусь в Приморском крае", на главной площади Владивостока выставили коммунальную, сельскохозяйственную и строительную технику машиностроительных заводов сопредельного государства. Свою продукцию жителям и гостям города также предложили производители продуктов питания. Ранее также сообщалось о планах по обмену студентами и преподавателями между вузами Приморья и Белоруссии.