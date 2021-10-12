Прямая железнодорожная магистраль между Китаем и Лаосом будет запущена в декабре

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Прямая железнодорожная магистраль между Китаем и Лаосом будет сдана в эксплуатацию в декабре этого года. Как сообщает во вторник агентство Синьхуа, строительство ее последнего участка на территории КНР уже завершено.

Общая протяженность данной ветки из города Куньмин (юго-западная провинция Юньнань) до административного центра Лаоса Вьентьяна составляет чуть больше 1 тыс. км. Ввод в эксплуатацию этой железнодорожной магистрали позволит значительно сократить время в пути между двумя городами, которое составит менее суток.

Запуск этого проекта состоится как раз в тот год, когда Китай и Лаос отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Железная дорога между двумя странами станет важным элементом для стыковки предложенной Китаем инициативы "Один пояс - один путь" со стратегией не имеющего выхода к морю Лаоса по превращению страны в крупный наземный транспортный узел.

Данная железнодорожная магистраль является частью крупного проекта Китая по строительству трансазиатской железнодорожной сети, которая будет начинаться в городе Куньмин и пройдет через Лаос, Мьянму, Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию и Сингапур.