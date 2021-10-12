Моногорода.рф рассматривают 10 проектов в Кузбассе для выдачи беспроцентных займов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов планирует выдать беспроцентные займы на реализацию десяти проектов на территории Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор фонда Ирина Макиева.

"Про Кузбасс: для Фонда развития моногородов это особая территория. В Кемеровской области почти все города с приставкой "моно". Сейчас в работе более десяти проектов, по каждому из них готовится пакет документов для получения беспроцентного займа", - сказала Макиева.

По ее словам, речь идет об инвестпроектах по строительству тепличного комплекса и фермы по выращиванию рыбы, по производству экскаваторов, а также ремонту горно-шахтного оборудования.

По данным фонда, в Кузбассе расположено самое большое в России число монопрофильных территорий - 24 моногорода, экономика большинства из них связана с угольной промышленностью, они получают поддержку по линии фонда. Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в несырьевой сектор поможет снизить зависимость экономики и бюджетной системы Кемеровской области от добычи угля.

О фонде

В России к числу территорий с монопрофильной экономикой отнесли 319 населенных пунктов. Для улучшения ситуации в них в 2014 году создали Фонд развития моногородов. Он предлагает льготные займы местному бизнесу от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных, а также софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития решил ликвидировать фонд в 2021 году. Планировалось, что его полномочия разделят между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.