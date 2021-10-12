Спрос на iPhone 13 в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам двух недель продаж

МОСКВА. 12 октября. /ТАСС/. Спрос на новый iPhone 13 оказался в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам первых двух недель продаж, некоторые продавцы испытывают дефицит самых популярных моделей - iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, сообщили ТАСС ретейлеры и сотовые операторы.

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Новая модель смартфона Apple iPhone 13 поступила в продажу 24 сентября, а предзаказ был доступен с 22 сентября.

"За первые две недели продаж iPhone 13 мы отмечаем интерес вдвое выше, чем на смартфоны iPhone 12. Повышенным спросом пользуются старшие модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max - на них приходится порядка 90% продаж", - сообщили ТАСС в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

При этом в "Билайн" рост спроса на новую модель iPhone по сравнению с предыдущей зафиксировали лишь на 70%, а в "Мегафон" - в 4,5 раза, сообщили ТАСС представители компаний. В "Связном" продажи iPhone 13 в количестве превысили продажи прошлой модели в 2,5 раза, в "Ситилинк" - в 3 раза, в re:Store - в 2,5 раза, сообщили ТАСС в компаниях.

Предпочтения потребителей и дефицит

Как сообщили ТАСС в МТС, около 70% покупателей выбирают версии iPhone 13 Pro и Pro Max.

"Спрос на iPhone 13 Pro и Pro Max превышает предложение - многие модификации разбирают сразу после поступления в продажу, особенно высокий спрос на версии с большим объемом памяти", - сказал представитель пресс-службы компании.

Факт нехватки самых популярных моделей ТАСС подтвердили также в "М.Видео-Эльдорадо", re:Store и "Мегафоне".

По данным "М.Видео-Эльдорадо", самым востребованными являются устройства с объемом встроенной памяти 256 Гб, а по цветам предпочтения отдают преимущественно Sierra Blue, далее идут Graphite, Silver и Gold.

"Самые популярные модели это iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с памятью 256 и 512 Гб в первую очередь в новом цвете небесно-голубой (Sierra Blue) и в цвете графит (Graphite). Но в связи с недоступностью товара в нужном количестве, клиенты готовы изменить выбор цвета", - сказал ТАСС представитель магазина re:Store.

По данным интернет-ретейлера Ozon, самой популярной моделью у покупателей стал iPhone 13 256 Гб в цвете Graphite, хотя на этапе предзаказа лидировала эта же модель в цвете Sierra Blue. А самый большой и мощный iPhone 13 Pro Max с памятью 1024 Гб покупатели предпочитают в новом небесно-голубом цвете (Sierra Blue).

По данным "Мегафона", около 70% продаж приходится на версии iPhone 13 Pro и Pro Max, лидерами являются модели в небесно-голубом цвете с объёмом памяти 128 Гб.

Кредиты и рассрочка

По данным "М.Видео-Эльдорадо", общая доля покупок в рассрочку и кредит остались на уровне прошлого года - около 30%. В "Мегафоне" отмечают, что покупатели активно приобретают новинки с помощью программы trade-in: чаще всего они сдают iPhone 11, 8 и 7 версий.

В "Связном" программой trade-in воспользовались 5% покупателей, при этом только 19% воспользовались кредитными средствами, сообщили ТАСС в компании.

В Ozon отметили, что рассрочка и оплата банковской картой стали самыми популярными способами покупки новых iPhone на маркетплейсе. При этом каждый седьмой iPhone 13 на Ozon был куплен с помощью Apple Pay.

География покупок

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МТС, наибольшее количество новых iPhone купили жители Московского региона - около 40% от всех продаж - и Санкт-Петербурга - 15%.

По данным пресс-службы "М.Видео-Эльдорадо", чаще всего смартфоны приобретали, кроме жителей столиц, покупатели из Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Казани.

"В топ-10 городов по наибольшему спросу на новинки за неделю со старта продаж кроме Москвы также вошли Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Ростов-на-Дону, Уфа и Воронеж", - сообщил ТАСС вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

А по данным интернет-ретейлера Ozon, в топ-5 городов по продажам на площадке, после Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Ижевск, Екатеринбург и Казань. Большая часть новых смартфонов куплена мужчинами в возрасте 31-46 лет.

Об iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Maх

В Apple заявили, что обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер. OLED-экраны имеют частоту обновления до 120 Гц и яркость до 1 000 нит.

Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка (можно снимать объекты на расстоянии до 2 см). Также устройства получили "кинематографический режим" (как и в базовых версиях iPhone 13), который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом. Кроме того, смартфоны теперь поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.

Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.

Также iPhone 13 Pro стал первым смартфонов компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ.