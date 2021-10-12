Власти Якутии направят 24 млн рублей на субсидии по переводу машин на газомоторное топливо

ТАСС, 12 октября. Власти Якутии направят в 2022 году из регионального бюджета 24 млн рублей на субсидии для перевода машин на газомоторное топливо. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского министерства промышленности и геологии.

"Средства будут выделяться региональным авторизированным центрам по переоборудованию в качестве компенсации части затрат на проведенные работы. В свою очередь центры должны будут предоставлять клиентам соразмерную скидку. Кроме того, после переоборудования личного автомобиля граждане, индивидуальные предприниматели и организации получают возможность снизить транспортный налог на 50%", - сообщили в министерстве.

По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, субсидии позволят перевести на газомоторное топливо несколько сотен легковых и грузовых автомобилей. "Для установки газобаллонного оборудования (ГБО) на транспорт автовладельцу необходимо обратиться в специализированный, авторизированный в республике пункт по переоборудованию и техническому обслуживанию транспортных средств, где автомобиль будет оснащен ГБО с учетом государственной субсидии", - цитирует пресс-служба его слова.

Мера поддержки позволит малому и среднему бизнесу, жителям республики получить на топливе значительную экономию. Кроме того, перевод автомобилей на газ положительно скажется на экологии региона: в среднем автомобили, работающие на метане, выбрасывают на 30% меньше вредных веществ, нежели машины с дизельными и бензиновыми моторами.

"Не только метан, но и сжиженный углеводородный газ (СУГ) будет направлен на укрепление транспортной отрасли Якутии. По словам экспертов, пропан-бутан пользуется хорошим спросом среди якутян, как альтернатива привычному бензину и дизелю. Общее количество автомобилей на СУГ в Якутии на сегодняшний день составляет более 16 тыс. единиц", - отметили в пресс-службе.

О программе

В Якутии реализуется региональная программа по расширению использования газомоторного топлива на транспорте. Она предусматривает создание и расширение сети автогазозаправочных станций на территории региона за счет строительства станций и центров по переводу автомобилей на газобаллонное оборудование по всей территории республики, а также перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет уменьшить стоимость перевозок на 15-25%, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду.

К 2030 году власти Якутии планируют создать на территории региона 44 газовые станции для автомобилей. На сегодняшний день в республике действуют семь автомобильных газонаполнительных компрессорных, 23 автомобильных газозаправочных и 23 передвижных автомобильных газозаправочных станций.