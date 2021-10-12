ЦБ поддержал предложения об участии граждан в негосударственных пенсионных программах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России поддержал ряд инициатив участников пенсионного рынка в части участия граждан в программах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Как говорится в сообщении регулятора, эти вопросы обсуждались на встрече главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с руководителями пенсионных фондов и СРО Национальная ассоциация пенсионных фондов (СРО НАПФ).

Так, регулятор поддержал предложение СРО НАПФ о предоставлении гражданам возможности пополнения пенсионных счетов по договорам НПО за счет пенсионных накоплений, сформированных в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Такой подход позволит людям принимать более активное участие в формировании накопительной части своей пенсии по программам НПО, пояснили в ЦБ.

Положительно расценена инициатива ассоциации о пополнении гражданами пенсионных счетов по договорам НПО за счет пенсионных накоплений, сформированных в системе ОПС. Такой подход позволит людям принимать более активное участие в формировании накопительной части пенсии по программам НПО, отмечает ЦБ.

Поддержана также инициатива фондов предоставить гражданам возможность использовать пенсионные средства, переведенные из ОПС в НПО, в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств - например, для оплаты дорогостоящего лечения. Участники встречи подтвердили необходимость введения системы гарантирования средств граждан по НПО - такой законопроект внесен в Госдуму.

Кроме того, была затронута тема продаж пенсионными фондами финансовых и нефинансовых продуктов партнеров (страхование, медицинские услуги и прочее) в качестве агентов. По мнению Банка России, это укладывается в логику развития регулирования по видам деятельности и может быть реализовано в ближайшее время при установлении ограничений, позволяющих контролировать объем и риски такой деятельности.

Отмечается, что дополнительно будет проработан вопрос о том, чтобы пенсионные фонды могли получать лицензию на доверительное управление. В будущем это позволит им работать с близким по типу продуктом - инвестиционными счетами для долгосрочных инвестиций, так называемыми ИИС-3, введение которых поддерживает Банк России.