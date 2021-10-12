"Почта России" считает неправомерным решение ФАС о нарушении антимонопольного закона

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Почта России" считает неправомерным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении компании о нарушении антимонопольного законодательства в части установления повышенных тарифов на услуги почтовой связи для труднодоступных населенных пунктов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Мы считаем решение ФАС неправомерным, так как "Почта" не является монопольным игроком - услуги отправки оказывают многие участники рынка. В перечень тарифов базовых услуг именно почтовой связи упомянутые в решении ФАС сервисы "Почты" не входят. В ФАС не приняли доказательства, указывающие на отсутствие у "Почты" доминирующего положения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что тарифы, о которых идет речь в решении ФАС, в настоящее время не действуют. Кроме того, в новых тарифах надбавки для труднодоступных населенных пунктов не предусмотрены. "Указанное изменение тарифов было запланировано "Почтой России" еще до возбуждения антимонопольного дела", - отметили в пресс-службе.

Как следует из картотеки арбитражных дел, 16 ноября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск "Почты России" к ФАС об оспаривании решения службы от 27 мая 2021 года.

Согласно данному решению, "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции путем установления различных цен на услугу по пересылке посылок первого класса и внутренних посылок путем установления надбавок в размере 100% к тарифу, который взимается при пересылке почтовых отправлений в/из отделений почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах.