Министры здравоохранения стран ЕС обсудят вопрос автономии объединения на рынке лекарств

ЛЮБЛЯНА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Минздрава Словении Янез Поклюкар сообщил, что на неформальной встрече министров здравоохранения стран Евросоюза во вторник будет обсуждаться вопрос автономии ЕС на рынке лекарственных средств.

По словам министра, будет обсуждаться вопрос о том, как на уровне ЕС "усилить автономию, когда речь идет о доступности лекарственных средств". "Пандемия продемонстрировала сильную зависимость Евросоюза [в данном вопросе] от рынков за его пределами", - сказал Поклюкар по прибытии на неформальную встречу в словенский город Брдо-при-Кранью.