На Украине две области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация объявлена в Закарпатской области Украины в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной госадминистрации со ссылкой на решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

"На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. Как сообщил губернатор области Анатолий Полосков, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м. "Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период", - отметил Полосков.

Губернатор считает возможным вариантом выхода из кризисной ситуации введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов.

Ранее объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений в Ивано-Франковске. Как сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, без газа остались учреждения здравоохранения, школы и детсады. "Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30 гривен. А это дополнительно 500 тыс. гривен ($18,5 тыс.) для городского бюджета", - отметил мэр, уточнив, что по новой цене на газ только для отопления школ необходимо выделить из местного бюджета более 7 млн гривен (примерно $1,5 млн).

В конце сентября кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и офис президента Украины подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7 гривен 42 копейки за 1 куб. м, а для бюджетных учреждений - 16 гривен 39 копеек. Поставлять газ по сниженным ценам, согласно меморандуму, должен "Нафтогаз трейдинг". Однако он не принимает участия в тендерах. Туда приходят лишь частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам. Учреждения вынуждают платить за газ по цене 35-45 гривен за кубометр.