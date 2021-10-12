Правительство разработало меры для коррекции продовольственной инфляции

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией, о которых будет объявлено в ближайшие дни. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Основные проблемы продовольственной инфляции - на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни", - отметил он.

Правительство не готовит новых предложений по экспортным пошлинам на продовольствие, отметил Решетников. Меры по стабилизации продовольственной инфляции не успеют подействовать в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития.

Прогноз по инфляции

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%, сообщил Решетников. Министр уточнил, что основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция - в первую очередь, ускорение роста цен на плодоовощную продукцию и мясо.

"Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх - до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непродовольственные товары)", - сказал Решетников.

Вместе с тем министр добавил, что постепенная стабилизация наблюдается в монетарных компонентах инфляции за счет повышения ключевой ставки ЦБ РФ и укрепления курса рубля.

"В ближайшие месяцы это будет проявляться сильнее - с учетом отложенного эффекта денежно-кредитной политики. По оценке специалистов Минэка, монетарная инфляция по итогам 2021 года составит не более 6,1%", - сказал глава МЭР.