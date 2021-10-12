Исследование: профессия разработчика стала наиболее востребованной в IT-сфере

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Профессии разработчиков, администраторов баз данных, тестировщиков и web-инженеров являются самыми востребованными в сфере IT, следует из данных исследования компании GeekBrains (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

"Самыми востребованными специалистами оказались разработчики - эта специализация лидирует в 55 регионах. На втором месте вакансия администратора баз данных (лидирует в 5 регионах), третье место делят тестировщик и web-инженер (лидируют в 4 регионах)", - говорится в исследовании.

Самым востребованным языком разработки у работодателей стал Python. При этом среди программистов с опытом больше трех лет самые высокие зарплаты у разработчиков по JavaScript. А из смежных с программированием областей выше всего зарплаты у специалистов по DevOps и Data Science.

По данным исследования, без опыта работы в IT легче всего начинать карьеру в регионах. Больше всего вакансий для начинающих специалистов в Крыму (51%), Ставропольском крае (44%), Кемеровской (39%) и Владимирской (38%) областях. В то время как с опытом работы один - три года проще всего найти работу в Самарской области (57%), Удмуртии (57%), Томской (57%), Пензенской (56%) и Свердловской (56%) областях.

В Москве лидируют вакансии для специалистов с опытом работы от трех до шести лет - 37%, в Санкт-Петербурге - 35%, в Новосибирской области - 26%.

По поиску кадров в сфере IT лидирует Москва (20,8%), Санкт-Петербург (17,4%). При этом спрос на таких специалистов в Новосибирской области сравним с Санкт-Петербургом и составляет 15%, далее следуют Томская (13,4%) и Ульяновская (12,8%) области.

Об исследовании

Образовательная платформа GeekBrains провела исследование IT-вакансий в 85 регионах России с января по июнь 2021 года.

В основе рейтинга - данные анкетирования более 20 тыс. соискателей, студентов и выпускников образовательной платформы.