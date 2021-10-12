МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Mail.ru Group сменит название на VK. Об этом на видеоконференции объявил генеральный директор компании Борис Добродеев.

"VK - это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий", - отметил он.

"Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса - от малого до крупного - и многое другое", - добавил Добродеев.