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Объем денежных переводов граждан из России в СНГ в августе вырос на треть

Он составил $803 млн

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Объем выполненных физическими лицами трансграничных переводов из Российской Федерации через платежные системы в страны СНГ составил в августе 2021 года $803 млн, что на 33% больше, чем годом ранее ($604 млн, следует из опубликованных Банком России данных.

Объем переведенных средств в СНГ оказался максимальным с июня 2018 года, когда из РФ в эти страны было направлено физическими лицами $904 млн, а также максимальным показателем за август, начиная с 2015 года (тогда объем переводов составил $755 млн).

В среднем физические лица в августе этого года переводили в страны СНГ сумму в размере $278, что больше среднего чека перевода за аналогичный период прошлого года ($262). За прошедшие восемь месяцев 2021 года наибольший средний чек перевода в СНГ оказался в августе - этот показатель превысил показатели июня и июля, когда средняя сумма одного перевода в СНГ составляла $269.

В статистику регулятор включил данные платежных систем Contact, "Вестерн Юнион", "Золотая корона", "Юнистрим", а также данные "Почты России".

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