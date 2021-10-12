Шрёдер заявил, что Россия не враг Европе в "холодной газовой войне"

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу и в нынешней ситуации не является врагом, но повышение цен на газ связано, прежде всего, с растущим спросом Китая. Такое мнение высказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в опубликованной во вторник статье для газеты Handelsblatt .

"Производство газа там [в России] в первые восемь месяцев года выросло. Но Россия должна была сначала заполнить собственные хранилища, поскольку минувшей зимой большая часть газа была использована", - пояснил Шрёдер. Несмотря на это, по его словам, экспорт российского газа приблизился к рекордной отметке. "Только экспорт в Германию в 2021 году вырос примерно на 40% по сравнению с прошлым годом", - уточнил он, напомнив, что ранее Минэкономики ФРГ заявило о выполнении Россией всех договоров.

"Более 50 лет Россия, то есть и бывший Советский Союз, была надежным поставщиком - так это было и во времена реально существовавшей холодной войны. Так что Россия не является врагом в [этой] холодной газовой войне", - подчеркнул экс-канцлер.

Шрёдер выступил в поддержку проекта "Северный поток - 2". "Мы будем и впредь нуждаться в газе", - заметил он, указав на то, что газовые электростанции могут восполнить нехватку электроэнергии в период перехода на возобновляемые источники, что, по его оценке, займет, "предположительно, три десятилетия".

"В этой связи любой дополнительный трубопровод - это хорошо для европейского рынка, что касается не только "Северного потока - 2", но и других проектов, которые сейчас запланированы или реализуются", - подчеркнул бывший канцлер. "Чем больше источников получения и путей поставок у нас будет, тем лучше это для ЕС, но в первую очередь для конечных потребителей. Ведь чем больше предложения, тем ниже цены", - констатировал Шрёдер.

Спрос Китая вырос

Бывший глава правительства ФРГ считает, что "ситуация на газовом рынке в целом стабилизируется" в ближайшие месяцы. "Но нынешняя ситуация со всей отчетливостью показывает, что торговля газом сейчас становится все более глобальной. Европа здесь вступает в жесткую конкуренцию с остальными регионами мира, чей энергетический голод неутолим", - заметил он.

Шрёдер указал на то, что США с января по август 2021 года "увеличили вчетверо поставки своего СПГ в Китай". "Танкеры со сжиженным природным газом направляются в Азию. Китай покупает по высоким ценам трубный газ и СПГ как для потребления, так и хранения. В период между январем и августом Китай импортировал на 22% [газа] больше, чем в прошлом году, в то время как импорт СПГ в ЕС и Великобританию сократился на 17%", - пояснил он.

"С одной стороны, США требуют, чтобы Европа ограничила свою торговлю с Китаем, с другой, они пользуются возможностью выгодно продавать природный газ не Европе, а Китаю", - заметил Шрёдер.

Ситуация с ценами

Цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE во вторник опустилась до $970 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту установилась на уровне $970 за тыс. куб. м, или €81,2 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). В понедельник цена газа в Европе поднималась до $1 123 за тыс. куб. м, но к концу дня вновь опустилась до $1 000.

6 октября TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1 900 за тыс. куб м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов цена упала в полтора раза. Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.