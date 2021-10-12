На Украине начался газовый кризис из-за высоких цен на топливо

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинские бюджетные учреждения и бытовые потребители в самом начале отопительного сезона столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Об этом во вторник сообщило украинское издание " Бизнес.Цензор ".

По его информации, больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35000-45000 гривен ($1300-1700) за тысячу кубометров. Кроме того, констатирует издание, проблемы с топливом возникли и у рядовых граждан, которые раньше платили за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8000 гривен (больше $300) за 1 тыс. куб. м. Их теперь вынуждают платить в два раза больше. При этом, зачастую такая ситуация возникает без ведома самих потребителей в связи с отказом поставщика выполнять свои обязательства. "Из-за непродуманного регулирования рынка газа и отсутствия контроля, наиболее незащищенные украинские потребители с началом отопительного сезона будут платить повышенную цену за газ", - отметило СМИ. По данным издания, речь может идти о 600 тыс. украинских семей.

Такая ситуация сложилась несмотря на заверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на жилищно-коммунальные услуги для потребителей повышаться не будут. Он, в частности, заявлял, что тарифы останутся прежними, "несмотря на рыночные изменения, колебания и давление других государств". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь гарантировал, что тарифы будут прежними, с этой целью, по его словам, правительство разработало план для стабилизации тарифов. Премьер, в частности, сообщал, что сохранится фиксированная цена на газ и будут внесены изменения в бюджет для увеличения программы субсидий. Кроме того, по словам Шмыгаля, меморандум с местной властью гарантирует, что тарифы на отопление не будут повышаться по сравнению с прошлым годом.

Такие заявления руководителей государства прозвучали 30 сентября на фоне данных Госстата, которые свидетельствуют о том, что средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на Украине за август 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли на 29%. До этого повышения 94% жителей страны уже называли тарифы на услуги ЖКХ завышенными.

Отопительный сезон на Украине длится около полугода и начинается, как правило, с середины октября. Местные эксперты говорят о предстоящих проблемах во время отопительного сезона из-за дефицита газа. В год страна потребляет до 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м составляет газ собственной добычи - "Нафтогаза" и частных компаний.

Газ для Украины

На Украине газ собственной добычи, которого недостаточно для внутренней потребности, продается в три раза дороже. По словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, при себестоимости украинского газа около одной гривны за кубический метр (около 4 центов) потребителям его продают почти в восемь раз дороже. По ее словам, для бюджетных организаций, включая детсады, школы, больницы, газ в этом сезоне будет стоить по 24 гривен (около $0,9).

Проблемы у Киева с поставками газа усугубились поле того, как с ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы, что сказалось на тарифах для украинских потребителей. Украина отказалась от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене, договоренность о которой была достигнута в 2019 году главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, когда Россия готова была поставлять Украине газ по фиксированной цене $175.

Ситуация с ценой на газ усугубилась для Украины после завершения строительства Россией газопровода "Северный поток - 2" и резким ростом цен на энергоносители в Европе.