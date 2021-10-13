Пленарное заседание в рамках Российской энергетической недели. Видеотрансляция

Российская энергетическая неделя

В рамках Российской энергетической недели проходит пленарное заседание. Тема дискуссии - "Мировая энергетика: трансформация для развития".

В заседании принимает участие президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что выступление российского лидера будет важным и содержательным.

Модератором пленарной сессии стала ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл. В формате онлайн в заседании принимают участие руководители компаний ExxonMobil Даррен Вудс, Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус, глава BP Бернард Луни и другие. Также с видеоприветствием к участникам обратится президент Анголы Жоау Лоуренсу, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2019 году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.

Форум поделен на тематические блоки: "Климатическая повестка", "Экономика и рынок: новые сценарии", "Диалог международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков", "Кадровый потенциал ТЭК", "Новые технологические решения" и "Новая регуляторика в энергетике".