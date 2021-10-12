Профицит бюджета в январе - сентябре составил 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - сентябре 2021 года, по предварительной оценке, составил около 1 трлн 443 млрд 667 млн рублей, сообщили журналистам в Минфине России.

По состоянию на август текущего года профицит бюджета составлял 934,432 млрд рублей.

Доходы бюджета за три квартала 2021 года составили 17 трлн 922 млрд 889 млн рублей или 95,5% к общему объему доходов, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за аналогичный период составили 16 трлн 479 млрд 212 млн рублей или 76,6% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 70,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Расходы бюджета за аналогичный период составили 16 трлн 479 млрд 212 млн рублей или 76,6% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 70,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - около 11 трлн 364 млрд рублей (или 93,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год), Федеральная таможенная служба направила около 4 трлн 809 млрд 876 млн рублей (96,4%), другие федеральные органы - 1 трлн 748 млрд 995 млн рублей (110,3%).