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Обувную фабрику с инвестициями в 200 млн рублей открыли в Дагестане

Полная загрузка мощностей фабрики позволит трудоустроить порядка 100 человек и производить до 500-600 тыс. пар обуви в год

МАХАЧКАЛА, 12 октября./ТАСС/. Открытие новой обувной фабрики состоялось в Махачкале. Общий объем инвестиций составил 200 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев.

"Открытие новой обувной фабрики SERG состоялось сегодня в Махачкале. Объем инвестиций в строительство новой фабрики по производству женской и мужской кожаной обуви составил 200 млн рублей", - сказал он.

По его словам, SERG работает на рынке производства обуви уже более 20 лет.

Отмечается, что 100 единиц оборудования для полной сборки обуви размещено на новых производственных площадях. Общая площадь производственных помещений составляет 4 тыс. кв. м.

"Полная загрузка мощностей фабрики позволит трудоустроить порядка 100 человек и производить до 500-600 тыс. пар обуви в год", - добавил Эмеев.

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