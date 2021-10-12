РЖД запускает автобусы "Орлан" между Архангельском и Карпогорами с 19 октября

АРХАНГЕЛЬСК, 12 октября. /ТАСС/. РЖД запускает рельсовые автобусы "Орлан" по маршруту Архангельск - Карпогоры (районный центр Пинежского района) с 19 октября, говорится во вторник в сообщении пресс-службы компании. Сейчас между Архангельском и Карпогорами ходят только поезда дальнего следования.

"Для жителей Архангельской области и гостей региона с 19 октября холдинг "РЖД" запускает рельсовые автобусы РА-3 "Орлан" между Архангельском и Карпогорами. В настоящее время по этому маршруту курсируют только поезда дальнего следования четыре раза в неделю", - говорится в сообщении.

"Орланы" будут ходить по вторникам, средам и субботам из Архангельска, по средам, четвергам и воскресеньям - из Карпогор. Время в пути составит около 4,5 часа, на 40 минут меньше, чем на поездах дальнего следования. Стоимость полного билета на весь маршрут составляет 561 рубль. Действуют все льготы, установленные в регионе.

"Орлан" - современный дизель-поезд малой составности отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. На маршруте Архангельск - Карпогоры перевозка будет осуществляться составами в двухвагонном исполнении. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло. Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.

Маршрут Архангельск - Карпогоры станет седьмым направлением в Архангельской области, где задействованы рельсовые автобусы. В настоящее время они курсируют по маршрутам: Архангельск - Онега, Архангельск - Северодвинск, Архангельск - Соломбалка, Северодвинск - Нёнокса, Архангельск - Обозерская - Пукса, Архангельск - Сия.