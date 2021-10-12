РСТ не ожидает снижения внутреннего турпотока из-за новых ограничений в регионах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новые ограничения, вводимые в регионах из-за коронавируса, не повлияют на общий объем турпотока внутри России, заявил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Конечно же, будет корректироваться поток, но надо учитывать, что те ограничения, которые вводятся, не касаются основных трендовых дестинаций, куда едут сейчас у нас туристы", - сказал он.

Эксперт напомнил, что Крым не намерен вводить новых ограничений, а Краснодарский край объявил о них еще летом. По его словам, бронирования туров по России идут достаточно активно, массовых отмен не фиксируется.

Осенью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ряд регионов объявили об ужесточении ограничений. Например, в Севастополе с 15 октября попасть в кафе, спортзалы, объекты культуры и на экскурсии можно будет только при наличии справки о вакцинации или высоком титре антител, либо со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 декабря 2021 года.

Ранее Барзыкин говорил, что внутренний туризм восстановится в 2021 году до уровня "доковидного" 2019 года. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что около 80 млн россиян путешествовали по стране с января по август 2021 года. Глава ведомства отметила, что Ростуризм рассчитывает на восстановление внутреннего туризма по итогам 2021 года и выход на такие же показатели, как в 2019 году.