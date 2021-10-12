Кабмин продлевает правила субсидирования закупок за рубежом "Онкаспара"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ продлевает правила субсидирования закупок за рубежом лекарства "Онкаспар", которое применяется для лечения лейкоза. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство уже предоставило Московскому эндокринному заводу более 500 млн рублей субсидий на покупку этого лекарства ("Онкаспар"). Предприятие займется ввозом и доставкой препарата, и в следующем году лекарства также поступят в медицинские учреждения", - сказал премьер. "Для этого правительство продлевает действие программы субсидирования по закупке "Онкаспара", - добавил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса остается сложной. При этом, по его словам, важно продолжать оказывать необходимую помощь пациентам с другими тяжелыми заболеваниями, особенно детям, которым в отдельных случаях нужны дорогостоящие лекарства, не имеющие отечественных аналогов. В качестве примера Мишустин привел "Онкаспар", который применяется для лечения острого лейкоза у детей.

"Важно, чтобы дети своевременно получали необходимое лечение", - подчеркнул премьер.