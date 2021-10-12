Госдума создала комиссию по расходам бюджета на оборону, безопасность и правоохранителей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума проголосовала за создание комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в соответствии с регламентом нижней палаты парламента и Бюджетным кодексом комиссия формируется из членов трех комитетов - комитета по бюджету и налогам, по безопасности и комитета по обороне. Во главе комиссии станут сам Макаров, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Сопредседателями этой комиссии предлагаются председатели соответствующих комитетов. Работа должна начаться немедленно в рамках проекта бюджета", - указал Макаров.